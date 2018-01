Alors qu'elle compte revenir sur le circuit au printemps prochain après un break de près de cinq ans, Marion Bartoli (33 ans) a accordé une longue interview au quotidien sportif L'Équipe, dans laquelle la championne raconte dans le détail l'origine de ses ennuis de santé.

La joueuse française a pris sa retraite sportive après son titre conquis à Wimbledon, en 2013. Trois ans plus tard, elle a failli mourir à cause d'un mystérieux virus, qui lui a fait perdre quelque 30 kg et nécessité une hospitalisation en Italie.

«Une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage...»

Selon l'Auvergnate, ses ennuis de santé ont été causés par son ancien compagnon, un homme rencontré en mai 2014 qu'elle présente comme tyrannique. «J'avais beaucoup maigri avant le virus en raison de mon ex qui m'a fait vivre une vie d'enfer. C'était vraiment un connard absolu», a-t-elle expliqué. «Tous les jours, il me disait que j'étais grosse. Tous les jours. Il voyait une fille mince dans la rue, il me disait: "Tu as vu comme elle est mince et belle". Ça ne m'a pas aidée».

Marion Bartoli a précisé avoir subi une pression psychologique, qui l'a entraînée dans une spirale infernale et poussée à perdre toujours plus de poids. «Une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage, ce n'est pas évident d'en sortir», a-t-elle reconnu.

La Française, qui estime devoir perdre encore cinq à sept kilos avant son retour sur les courts, espère renouer avec la compétition au tournoi américain de Miami (20-30 mars 2018). «Je veux me prouver que même si je suis passée à deux doigts de la mort, je peux à nouveau être sur un terrain de tennis pendant trois heures pour gagner un match en trois sets».

(pp/L'essentiel)