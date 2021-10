«C'est possible de cumuler les deux équipes»

«L'essentiel»: Pourquoi avoir accepté la proposition de la fédération belge?

Yérime Sylla: Je suis déjà resté très longtemps en Belgique (2011-2014 et 2015-2018), c'est une équipe qui me tient à cœur parce que je m'y suis beaucoup investi. Je pense et j'espère que je vais être utile. Je vais retrouver les gars et faire un petit bilan avant de continuer ce projet ambitieux. La dernière fois, c'est moi qui avais mis fin à mon contrat et je n'étais pas allé au bout des choses.

Comment assurerez-vous de front vos deux postes?

C'est complètement possible de cumuler les deux équipes, Käerjeng est un club semi pro. Je peux déléguer quand je ne suis pas là et j'ai un logiciel pour programmer des séances.

Quelle est la nature de votre mission en Belgique?

Je me suis engagé pour un an. Je vais d'abord voir si on donne à l'équipe nationale les moyens que je demande, sinon ce sera difficile de continuer. Toute réussite dépend d'un certain nombre de process et tout n'était pas en place à mon dernier passage.

Quels seront vos objectifs?

L'objectif est bien sûr de gagner un maximum de matches et de mettre en place un projet global. Je veux que quand je m'en irai, ceux qui reprendront le poste aient quelque chose de solide.

(Recueilli par Tom Vergez)