Le Moselle Open attend Humbert et Nishikori

En attendant le tirage au sort samedi (19 h 15) au Musée de la Cour d'Or de Metz, la 16e édition du Moselle Open a été présentée mardi matin. De ce dimanche au samedi 23 septembre, le tournoi ATP 250 mosellan (doté de 501 345 euros) attirera notamment le Japonais Kei Nishikori, n°12 mondial et demi-finaliste de l'US Open et le Grec Stefanos Tsitsipas (15e), finaliste à Toronto. «C'était des paris. Quand nous avons obtenu leur engagement ils étaient bien plus loin au classement et ils vont finalement être nos deux premières têtes de série», a souligné Julien Boutter, directeur du tournoi.

Côté français, on retrouve Richard Gasquet (24e), Benoît Paire (54e) et Lucas Pouille (19e) qui disputeront les demi-finales de la Coupe Davis contre l'Espagne ce week-end à Lille seront à Metz, tout comme Adrian Mannarino (32e), Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon respectivement titrés trois et deux fois à Metz. «Beaucoup de tournois de notre catégorie (ATP 250) voire de la catégorie supérieure (ATP 500) nous envient ce tableau», a ajouté Julien Boutter. Une quinzaine de joueurs du top 50 mondial seront engagés.

Ugo Humbert, héros local

Sans surprise, le Messin Ugo Humbert, passé en un an de la 600e place mondiale aux portes du top 100, après avoir franchi les qualifications de l'US Open pour s'arrêter au 2e tour face à Wawrinka, a reçu une invitation pour le tableau principal. Il devrait être l'une des attractions du tournoi.

L'an passé 43 191 spectateurs s'étaient rendus aux Arènes sur l'ensemble des huit jours de tournoi. Pour l'avenir, malgré les annonces concernant une éventuelle programmation de la future Coupe Davis aux dates du tournoi mosellan, les organisateurs sont confiants et ont reçu de la part de l'ATP l'assurance qu'elle souhaite conserver le Moselle Open au calendrier. «Le tournoi n'est pas menacé», conclut Julien Boutter.

(Nicolas Martin/L'essentiel)