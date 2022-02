Williams présente sa toute nouvelle FW44

La nouvelle saison de Formule 1 n’a pas encore débuté – le GP de Bahreïn aura lieu le 20 mars – mais les écuries dévoilent déjà leurs bolides pour 2022. Mardi, après Haas, Red Bull, Aston Martin, McLaren et AlphaTauri, c’est Williams Racing qui a présenté sa monoplace. La nouvelle FW44 sera pilotée par Nicholas Latifi et Alexander Albon. Ce dernier remplace George Russell, qui a rejoint Mercedes, durant l’intersaison.

Afin de faciliter les dépassements en course, une nouvelle règlementation technique va entrer en vigueur, comme cela avait été indiqué lors de la présentation du prototype des F1 pour 2022 l’été dernier. Le nez de la monoplace a notamment été retouché, tout comme l'aileron avant qui est plus large.

Here's a few more looks at 2022's new machinery



F1's regulations are set for a shake up at the start of 2022, with this new car aiming to make the racing closer than ever before #F1 #F12022 pic.twitter.com/0FSMPSvzPN