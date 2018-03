Raquette et pin's en soutien à maman Serena

Mercredi, Serena Williams a eu envie de partager son bonheur avec ses abonnés à son compte Snapchat. Du coup, elle a tourné une courte vidéo dans laquelle apparaît Olympia, sa fille de six mois. Une occasion de constater que le bébé baigne déjà complètement dans l'univers du tennis.

Sa maman, âgée de 36 ans, lui a dégoté une petite raquette, qu'Olympia semble apprécier, ainsi qu'un pin's doré, créé par Serena, en forme de S symbolisant le soutien pour son retour au jeu. «Chérie, tu soutiens maman? Montre-moi ton S!», s'est amusée la championne.

Plus tôt dans la journée, Williams avait commenté sur Instagram son retour annoncé au jeu. «C'est officiel, mon retour arrive. Ce jeudi, je vais recommencer à jouer au tennis de façon professionnelle pour la première fois depuis la naissance de ma fille. Ce mois, je joue des tournois en Californie et en Floride, les deux états où je suis chez moi. Mon tout premier match jeudi se disputera durant la journée internationale de la femme. Mon retour n'aurait pas pu se faire un meilleur jour», a commenté la joueuse, qui avait remporté l'Open d'Australie 2017 avant de mettre sa carrière entre parenthèses pour accoucher et s'occuper de son bébé.

(L'essentiel/duf)