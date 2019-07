Une star de la moto meurt dans un crash atroce

La 97e édition de la Pikes Peak International Hill Climb, dimanche dans le Colorado, a été endeuillée. La mythique «Course vers les nuages» a vu la disparition - tragique - du pilote officiel Ducati Carlin Dunne, à quelques mètres de l'arrivée. L'Américain de 36 ans, quadruple vainqueur de cette course de côte très populaire outre-Atlantique, avait signé le meilleur chrono des essais au guidon d'un prototype de la future Streetfighter V4, une véritable «bombe».

Il était en tête à tous les pointages intermédiaires et s'apprêtait à battre le record détenu depuis 2017 par Chriss Fillmore en 9 minutes et un peu moins de 50 secondes. À 500 mètres environ de l'arrivée, le malheureux a perdu la roue arrière de son bolide - pour des raisons que l'enquête déterminera - à grande vitesse et a «plongé» dans le ravin. Malgré les secours dépêchés sur place, Carlin Dunne n'a pu être rendu à la vie. Il est le septième pilote moto à trouver la mort lors de cette Pike Peak.

Raw emotion from Chris Fillmore, the 2019 lightweight champion who has broken three consecutive records on Pikes Peak. He was a fierce competitor and friend of Carlin Dunne. #ppihc #pikespeakhillclimb pic.twitter.com/1ftX1cLizR