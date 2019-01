La Suisse conserve son titre à la Hopman Cup

Accompagné de sa partenaire Belinda Bencic, Roger Federer est devenu le joueur le plus titré de l'Histoire de la Hopman Cup, une exhibition disputée chaque début d'année à Perth, en Australie. Tenante du trophée, la Suisse a conservé son titre samedi grâce à sa victoire sur l'Allemagne en finale (2-1).

Et quelle finale! Dans une ambiance de folie, Belinda Bencic et Roger Federer ont pris le meilleur sur Alexander Zverev et Angelique Kerber lors du double mixte. La Suisse a glané la première manche 4 jeux à 1 et l'Allemagne la deuxième sur le même score. Tout ce petit monde s'est tiré la bourre jusqu'au tie-break du troisième set. Et là, à 4 partout dans le jeu décisif, tout s'est joué sur un point complètement fou (voir la vidéo en haut de l'article).

Ce titre vient couronner une excellente semaine pour Roger Federer. Invaincu en simple jusqu'à samedi, le Bâlois a encore sorti une brillante prestation contre Alexander Zverev (6-4 6-2) dans le premier duel de la journée à Perth.

#Roger playing some fantastic tennis in the #Hopmancup final. Serving incredibly accurate and returning #Zverev's very fast serves with a lot of consistency.– Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) 5 janvier 2019

Dans la foulée, Belinda Bencic a perdu contre Angelique Kerber. La joueuse de 21 ans a perdu deux fois son service, au début de chacune des deux manches. Menée 5-4 puis 6-5 par la No 2 mondiale dans le 2e set, Bencic a fait preuve de caractère en forçant un jeu décisif, qu'elle a finalement perdu 8 points à 6.

(L'essentiel)