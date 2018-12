Après onze mois d'attente, Joakim Noah a rejoué

Noah, recruté mardi par les Grizzlies, est entré en jeu en début du 2e quart-temps du match opposant son équipe aux Clippers. Portant le N.55, l'ancien joueur des Chicago Bulls (2007-16) et des New York Knicks (2016-18) a été aligné en doublure du pivot titulaire des Grizzlies, l'Espagnol Marc Gasol. Noah, 33 ans, a fini la rencontre remportée 96 à 86 par Memphis avec quatre points (2 sur 5 au tir) et trois rebonds en 13 minutes de jeu.

Résultats de mercredi



Toronto - Philadelphie 113 - 102

LA Lakers - San Antonio 121 - 113

Atlanta - Washington 117 - 131

Brooklyn - Oklahoma City 112 - 114

Memphis - LA Clippers 96 - 86

Milwaukee - Detroit 115 - 92

Minnesota - Charlotte 121 - 104

La Nouvelle-Orleans - Dallas 132 - 106

Cleveland - Golden State 105 - 129

Orlando - Denver 118 - 124 a.p.

«Ça a été long, un an loin des parquets, je suis simplement heureux d'avoir retrouvé l'ambiance des vestiaires et de découvrir mes nouveaux coéquipiers dans un groupe à la philosophie défensive», a-t-il noté. «Ils m'ont accueilli avec beaucoup d'amour, j'apprécie vraiment la chance qu'on me donne, c'est un privilège d'être de retour en NBA dans une telle équipe», a poursuivi Noah.

Meilleur défenseur en 2014

Sa dernière apparition en NBA remontait au 23 janvier, où il avait participé pendant deux minutes au match des Knicks face à Golden State. Noah, élu meilleur défenseur de NBA en 2014, sort de deux saisons calamiteuses avec les New York Knicks durant lesquelles il a été blessé, suspendu pour dopage et enfin exclu de l'équipe après une altercation avec son entraîneur. Il a en tout disputé 53 matches en deux saisons avec les Knicks, dont sept la saison dernière.

Memphis, 6e de la conférence Ouest avant son duel contre les Clippers, lui a fait signer un contrat expirant en fin de saison lui garantissant le minimum salarial d'1,73 million de dollars pour un joueur de son expérience.

(L'essentiel/afp)