Suspendu à l'envers, il remonte en selle et gagne

La marge entre un drame et un moment magique est parfois fine. Michael Sweeney s'est peut-être répété ça en boucle après s'être remis de ses émotions, dimanche. Ce cavalier amateur irlandais, qui participait à une course de chevaux dans le cadre de l'épreuve Killeagh Point to Point, à Boulta dans le comté de Cork, a été éjecté de sa selle après avoir franchi un obstacle sur la piste de l'hippodrome.

Mais loin de choir devant (ou pire, sous) sa monture, il est parvenu à rester accroché au cou du cheval, une vaillante jument de 7 ans baptisée Ask Heather. Suspendu dans le mauvais sens, Sweeney est néanmoins parvenu à se hisser à l'endroit pour se remettre en selle et finir la course.

Comme si ce n'était pas déjà assez, le jockey a effectué un retour monstrueux pour battre ses adversaires dans la dernière ligne droite. Un très bel exploit pour l'homme et l'animal, qui n'est cependant pas inédit, comme on peut le voir dans les quelques exemples ci-dessous.

Jack Kennedy performing miracles at Clonmel pic.twitter.com/kji4M9Peye— OLBG.com (@OLBG) December 7, 2017

#RacingUKMomentOfTheDay: A fantastic recovery by Tony Kelly to stay aboard Captain Mowbray & they still managed to win the race!Watch all the finishes from Aintree, Sandown & Wetherby for free in our results & replay section.➡️ https://t.co/7iJOPsvjqx pic.twitter.com/GM1YdXc1mb— Racing TV (@RacingTV) December 9, 2017

Take a bow Shane Shortall, who somehow recovered from this position in the Fillies' Juvenile Hurdle at Aintree! pic.twitter.com/I6983mRq7j— Racing Post (@RacingPost) December 9, 2017

(L'essentiel/duf)