Un nageur champion olympique se met à la danse

Double médaillé d’or (100 m brasse et 4 x 100 m 4 nages mixte) et médaillé d’argent (4 x 100 m 4 nages) aux récents Jeux olympiques de Tokyo, le nageur britannique Adam Peaty (26 ans) a décidé de s’octroyer une pause. Le recordman du monde du 50 m et du 100 m brasse va se mettre à la danse et participer à l’émission de la BBC «Strictly Come Dancing», la version anglaise de «Danse avec les stars».

From Olympic Gold to #Strictly glitter, @TeamGB champion Adam Peaty is set to make a splash on Saturday Nights! @adam_peaty https://t.co/o1xZvwpFOx pic.twitter.com/hfI8GidjUY — BBC Strictly ✨ (@bbcstrictly) August 13, 2021

«J’ai vraiment hâte de faire quelque chose de complètement différent et de me lancer des défis loin des bassins. J’espère que mon esprit de compétiteur compensera mes talents de danseur», glisse-t-il.

Considéré comme le meilleur brasseur de l’histoire de la natation, Adam Peaty avait, dès la fin des JO, annoncé son envie de faire une pause, «pour prendre soin de sa santé mentale».

La participation d’un champion olympique n’est pas une première pour l’émission. La boxeuse Nicola Adams et l’heptathlète Denis Lewis y avaient déjà pris part.

