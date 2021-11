De Nutte et Ni Xia Lian tombent en demi-​​finale

L'aventure s'est arrêtée brutalement ce dimanche soir, mais elle a été magnifique. Les Luxembourgeoises Sarah De Nutte et Ni Xia Lian ont concédé une lourde défaite (0-3) en demi-finale du championnat du monde de tennis de table face aux Chinoises Sun Yingsha et Wang Manyu, 2e et 4e du classement mondial quand De Nutte n'est que 79e et sa compatriote de 58 ans 40e.

Après deux sets rapidement pliés par leurs adversaires (11-4 et 11-3), les Luxembourgeoises leur ont tenu la dragée haute dans le troisième. Après avoir mené 7-2, elles se sont fait reprendre et ont joué leur chance crânement jusqu'à s'incliner 12-14 en ayant sauvé une balle de match.

Un beau parcours en simple

C'est donc la fin de leur parcours sans faute jusqu'ici, avec notamment un exploit en 8es de finale face aux Hongkongaises Doo Hoi Kem et Lee Ho Ching, 13e et 50e mondiales en simple. En quarts de finale samedi, la paire luxembourgeoise avait donné une leçon aux Indiennes Kamath Girish Archana et Manika Batra (11-1, 11-6, 11-8).

Pour ajouter une belle note à leur semaine dans le Texas, Sarah De Nutte et Ni Xia Lian ont également réalisé un parcours honorable en simple en étant éliminées en 16es de finale respectivement par la n°1 mondiale chinoise Chen Meng et sa compatriote Wang Yidi, 10e au classement planétaire.

