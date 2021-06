L'impressionnante chute de Marc Márquez

C’est l’image du jour, impressionnante: un «highside» – la roue arrière décroche soudainement, éjectant le pilote – de Marc Márquez, quelques minutes après le début de la seconde séance d’essais libres du GP des Pays-Bas MotoGP.

L’Espagnol, qui avait signé les meilleurs chronos dans les deux premiers secteurs, a été éjecté à plusieurs mètres de hauteur, avant de bouler dans le bac à sable. Sonné, l’octuple champion du monde a été ramené à son stand sur la selle arrière d’une moto de service conduite par un commissaire. Il n’est pas blessé.

Au même moment, la pluie qui avait fait une brève apparition pendant les essais Moto3, est revenue, plus violente. C’en était fait des tentatives de meilleurs chronos absolus – on rappelle que dans la catégorie-reine, les 10 plus rapides après la troisième séance d’essais libres, samedi matin, seront qualifiés directement pour la superpole.

(L'essentiel)