Un ex-​​footballeur va faire 7 Ironman en une semaine

Francis Benali n'est pas n'importe qui. Sous les couleurs de Southampton, celui qui occupait le poste de défenseur entre 1988 et 2004 a disputé plus de 310 matches. Aujourd'hui, il profite de sa (très relative) retraite sportive pour s'attaquer à des projets plus ambitieux encore. Comme le fait d'enchaîner sept Ironman en sept jours, une folie furieuse qu'il a choisi d'entreprendre dans le but de soulever des fonds pour la recherche contre le cancer.

Pour mémoire, un Ironman, c'est 3,8 km de natation en entrée, 180,2 km de vélo en plat de résistance suivi d'un marathon (42,195 km) en guise de dessert. À 50 ans, Benali n'en est pas à son coup d'essai. En 2014 déjà, il s'était mis en tête de relier en courant tous les stades de Premier League. Soit un périple de 1 600 km qui lui avait permis de récolter près de 850 000 euros. Un exercice qu'il allait répéter deux ans plus tard, mais à vélo, incluant cette fois-ci les stades de Championship (2e division) pour varier les plaisirs.

Plusieurs villes anglaises au programme

Si la course à pied et le vélo ne lui font pas peur, l'ancien défenseur redoute l'épreuve de natation. «Je ne peux certainement pas me qualifier de bon nageur, a expliqué Benali. C'est la première chose à laquelle je pense chaque matin et cela me remplit d'effroi. Mais j'ai un entraînement et j'apprends des techniques d'endurance».

L'ex-footballeur reconverti en triathlète entamera son périple le 29 avril prochain. Ses Ironman successifs auront pour décor plusieurs villes anglaises, dont Londres, Manchester et Bristol. «Avoir une concentration chaque jour est extrêmement important à mes yeux. Savoir que l'argent que nous allons collecter financera directement la recherche en immunothérapie à l'échelle nationale, ce qui pourrait avoir un effet potentiellement salvateur pour un patient atteint de cancer, est extrêmement motivant». Le triathlète de l'extrême espère réunir plus d'un million de livres (environ 1,1 million d'euros).

(L'essentiel)