«Il ne nous manque qu'une médaille d'or, celle des JO»

L'essentiel: Comment vous sentez-vous au lendemain de ce sacre à domicile?

Laura Flippes: C'est difficile à réaliser. Nous sommes fatiguées d'avoir bien fêté (rires). Nous sortons d'une réception à l'Élysée, c'est toujours impressionnant. Cette victoire nous a procuré une joie immense. Nous avions la pression, mais j'ai davantage ressenti le public comme un moteur.

Quelle a été la force de cette équipe, déjà championne du monde en 2017?

Sa stabilité. Nous n'avons jamais douté, même après la défaite d'entrée contre les Russes et le nul face à la Suède. Cela fait des années que le handball féminin français voulait cette médaille d'or. C'est magique. Nous ne l'oublierons jamais.

Qu'apporte le sélectionneur Olivier Krumbholz, tant titré, à ce groupe France?

Il a confiance en son groupe, nous rend plus fortes. Il travaille au moins autant que nous et nous soutient dans nos choix. Il est à l'écoute et nous avons un véritable échange.

Quels sont les prochains objectifs de votre équipe?

Il ne manque désormais qu'une médaille d'or, celle des JO, pour lesquels nous sommes soulagées d'être qualifiées. Et il y aura un Mondial entre-temps l'an prochain.

Comment appréhendez-vous votre retour en club à Metz après cette aventure?

Cela a moins d'importance en compétition, mais le fait d'être plusieurs joueuses de Metz en équipe de France sera un avantage. Car le retour en club n'est pas toujours évident. Là, nous savons par quoi nous sommes passées et nous allons nous soutenir. Nous reprendrons à Brest, le 29 décembre.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)