Federer a bataillé, Serena Williams a cartonné

Roger Federer, n°3 mondial, a perdu lundi le premier set de son premier match de l'US Open 2019, avant de dominer l'Indien Sumit Nagal, 190e et issu des qualifications (4-6, 6-1, 6-2, 6-4). «Il fallait oublier ce premier set difficile. J'ai raté beaucoup de balles, mais mon jeu est revenu à temps», a commenté le Suisse, à l'issue de 2h30 de jeu.

Nagal a joué sa chance crânement, lâchant notamment d'énormes coups droits sans se poser de questions. Et en face, Federer a commis un nombre important de fautes directes (57 contre 32 à son adversaire). Au deuxième tour, le Suisse qui détient le record de cinq titres à Flushing Meadows, avec Jimmy Connors et Pete Sampras, mais qui ne s'y est plus imposé depuis 2008, affrontera le Bosnien Damir Dzumhur (99e).

Williams pulvérise Sharapova

Le choc de la journée était attendu en soirée dans le tournoi féminin, sur le monumental court Arthur-Ashe... mais Serena Williams a pulvérisé Maria Sharapova (6-1, 6-1) en moins d'une heure (59 minutes). «Ce n'est jamais facile de jouer contre Maria. Après le tirage au sort, tous mes entraînements ont été très durs, très pointus, parce que c'était un tirage vraiment très difficile», a déclaré Williams.

L'Américaine de 37 ans, qui rêve d'égaler devant son public le record de 24 titres du Grand Chelem, n'a plus gagné de tournoi depuis l'Open d'Australie, son 23e Majeur, en janvier 2017. Et sa saison 2019 a été largement contrecarrée par des blessures, d'abord au genou, puis au dos. «Le corps va bien», a assuré l'Américaine après sa qualification lundi. «Mon dos va beaucoup mieux, donc on va bien s'amuser!», a-t-elle lancé à un public ravi.

