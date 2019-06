Toronto veut se faire une place au paradis

Toronto dispute lundi à domicile le match le plus important de son histoire qui peut lui offrir son premier titre de champion NBA face à Golden State, l'équipe qui collectionne les titres, records et exploits. Des bookmakers aux statisticiens, en passant par les anciennes gloires de la NBA, beaucoup prédisent le sacre des Raptors dès le prochain match. La franchise canadienne a impressionné en remportant deux matches de suite, mercredi (123-109) et vendredi (105-92), à l'Oracle Arena, l'une des salles les plus hostiles et imprenables de NBA.

Pour le site spécialisé FiveThirtyEight, dont les pronostics sont définis par des compilations de statistiques, Golden State n'a plus que 11% de chances de remporter un troisième titre de suite et de renverser une situation compromise (3-1). Les Warriors sont de fait face à une montagne: Cleveland, la seule équipe à avoir été sacré champion NBA, en 2016, après avoir été mené 3-1 (par... Golden State), n'avait pas perdu deux matches de suite à domicile. Mais Stephen Curry et ses coéquipiers n'ont pas remporté trois des quatre derniers titres et ne disputent pas leur cinquième finale NBA de suite pour rien.

«Ce sont les champions en titre et ils ne vont pas nous laisser remporter ce titre facilement. Ils vont se battre jusqu'au bout», a prévenu Kyle Lowry, le meneur de Toronto. Ce qui donne confiance aux Raptors et à leurs bruyants supporters qui seront des dizaines de milliers massés dans leur «Jurassic Park» autour de la Scotiabank Arena lundi, c'est que Golden State n'arrive pour l'instant jamais à trouver la parade. Kawhi Leonard a enchaîné vendredi un 14e match de play-offs de suite à plus de 30 points. Mais Toronto ne se limite pas à Leonard: dans le premier match, c'est Pascal Siakam qui a écœuré les Warriors avec ses 32 points. Dans le match n°3, ce sont les paniers à trois points de Danny Green qui les ont fait plier.

(L'essentiel/afp)