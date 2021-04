Gymnastes maltraitées par leurs entraîneurs?

Les entraîneurs français de plusieurs gymnastes belges de haut niveau ont eu «une attitude abusive» dans leur recherche de la performance, a conclu une commission d'enquête sur les méthodes d'entraînement au sein de la Fédération flamande de gymnastique.

Selon ce rapport publié vendredi, des preuves évidentes d'excès et de pression psychologique ont été mises en évidence au sein de Gymfed, la fédération flamande de gymnastique. Sont notamment visés les Français Marjorie Heuls et Yves Kieffer, entraîneurs, entre autres gymnastes, de Nina Derwael, double championne du monde (2018 et 2019) aux barres asymétriques.

«Nous reconnaissons que notre approche était trop axée sur la performance. En faisant cela, nous avons fait du mal aux gymnastes. Nous le regrettons. Nous vous présentons nos sincères excuses», ont indiqué les deux entraîneurs, en s'engageant à respecter les recommandations de la commission. Ce mea culpa devrait leur permettre de rester en place au moins jusqu'au Jeux olympiques de Tokyo cet été (23 juillet-8 août).

«De la torture»

La direction de la Fédération flamande est elle aussi mise en cause, car son «attention portée à la personnalité de l'athlète était trop faible». «Gymfed était au courant des plaintes et n'a pas fait assez pour y remédier», a expliqué Bart Meganck, le président de la commission d'enquête. «Les gymnastes ont eu le sentiment que leurs plaintes n'ont pas été entendues. La recherche de la performance a été privilégiée et ce, au détriment des athlètes».

Cette commission avait été mise en place en septembre dernier par le ministre flamand des sports après des plaintes de gymnastes évoquant de trop fortes pressions psychologiques.

Aux Etats-Unis, la gymnastique a vécu une crise sans précédent avec l'affaire Nassar, du nom de l'ancien docteur de l'équipe nationale féminine condamné à la prison à perpétuité pour avoir agressé sexuellement plus de 250 athlètes. Et récemment, d'anciens gymnastes grecs ont dénoncé des décennies de maltraitance «s'apparentant à de la torture» de la part de leurs entraîneurs.

(L'essentiel/AFP)