555 000 euros pour le champion du monde

Il était le grand favori après avoir remporté déjà deux fois le championnat du monde de fléchettes en 2014 et en 2017. Le Néerlandais Michael Van Gerwen a gagné, mardi soir à Londres, un troisième titre face à l'Anglais Michael Smith sur le score de 7-3.

Surnommé «Mighty Mike», Van Gerwen, 29 ans, a empoché par la même occasion la coquette somme de 555 000 euros. «C'est une immense sensation de remporter à nouveau ce titre. Il n'y a pas de plus beau sentiment pour moi», a affirmé le vainqueur de cette finale extrêmement suivie sur les réseaux sociaux.

“Lifting this title for a third time means the world to me.”



