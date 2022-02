Neuf ans après sa finale perdue face à Minsk, Esch se reprend à rêver d'un grand parcours européen, qui concrétiserait trois saisons de domination sur l'AXA League. Passé pour un petit but au tour précédent face aux Norvégiens de Baekkelagets, le club luxembourgeois se retrouve maintenant en position d'accéder aux quarts de finale de la Coupe européenne (C4).

Ce serait le premier du Handball Esch depuis son épopée de 2013 et le premier pour une formation grand-ducale depuis Berchem il y a quatre ans. Face aux Tchèques de Plzen, les Eschois pensent pouvoir franchir l'obstacle. «Sur le papier, ce n'est pas du 50-50 car on reste un petit club luxembourgeois, mais ce n'est pas du 90-10 non plus, estime l'arrière gauche Martin Muller. Je crois fortement en nos chances». Les champions de République tchèque, qui ont éliminé leurs compatriotes de Zubri en 16es, devraient proposer un gros défi physique.

«C'est contraignant, il faudra adapter notre style, estime Muller. Ce sont des matches où on doit chercher plus longtemps avant de tirer au but, c'est dur». «De ce qu'on a vu à la vidéo, ils ont de la qualité à tous les postes, souligne l'arrière droit Martin Petiot. À ce niveau de la compétition, il n'y a de toute façon plus d'équipes qui font tache». Le match retour aura lieu le dimanche 20 février (18h) à Plzen, dans cette compétition qui réunit les clubs de pays situés au-delà de la 10e place du classement européen.

(Tom Vergez/L'essentiel )