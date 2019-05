Son visage est en mille morceaux après un K.-​​O.

Soudain, la lumière s'est éteinte pour Sage Northcutt vendredi à Singapour. Ses débuts dans la catégorie «One FC», concurrente de la célèbre «UFC», ont rapidement tourné au fiasco. En effet, son combat face au Brésilien Cosmo Alexandre n'avait débuté que depuis 29 secondes lorsqu'il a encaissé une violente droite. Atteint au visage, «Super» Northcutt s'est effondré, défait par k.-o..

L'Américain a été hospitalisé dans la foulée. Gravement blessé, il a été opéré dans un hôpital de la cité-État. Le combattant a publié une photo sur les réseaux sociaux depuis son lit, à la sortie du bloc opératoire. Il n'avait visiblement pas perdu son sens de l'humour malgré la tournure des événements.

«Tout juste sorti de chirurgie. J'ai eu 8 fractures et une opération intense qui a duré neuf heures. Je me sens béni et remercie l'équipe médical pour les soins extraordinaires que j'ai reçus». Sage Northcutt a identifié Arnold Schwarzenegger dans son message. «Mon visage de Terminator n'est pas trop mal. Je reviendrai. Prochaine publication une fois qu'on m'aura retiré le cathéter. Restez connectés».

(L'essentiel/afp)