De Nutte rejoint les demies de la Ligue des champions

Le tennis de table aussi a le droit à sa bulle. Depuis jeudi et jusqu'à demain, la Ligue des champions féminine de tennis de table se déroule à Linz en Autriche où les joueuses doivent rester confinées dans leur hôtel. Des conditions exceptionnelles que la Luxembourgeoise Sarah de Nutte a plutôt bien appréhendées.

La numéro 2 du club français de Saint-Quentin a remporté deux de ses trois simples et a grandement contribué à la qualification de son club pour les demi-finales aujourd'hui (20h15) face à Linz. «C'est la compétition de clubs la plus importante, toutes les meilleures joueuses européennes sont ici», détaille Sarah De Nutte, qui a rejoint Saint-Quentin cette saison après six années chez les Allemands de Bad Driburg.

À 27 ans, la Luxembourgeoise a pris un virage qui, elle l'espère, l'aidera aussi à atteindre ses objectifs en individuel. «Je veux disputer mes premiers Jeux olympiques et me hisser dans le top 50 mondial», annonce celle qui a été au mieux 57e mondiale. Des objectifs élevés qu'elle pourrait peut-être atteindre grâce au yoga. «Je m'y suis mise pendant le confinement. C'est bien pour se calmer et pour contrôler ses émotions dans les moments clés d'un match», raconte Sarah De Nutte. Un supplément de sérénité qui pourrait aider son équipe à entrevoir la finale de la Ligue des champions.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)