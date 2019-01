Une bière glorifie Tom Brady avant la finale

Le quarterback aux cinq Super Bowls est considéré par certains comme le meilleur joueur de National Football League (NFL) de tous les temps. Il a décroché ses cinq titres avec les New England Patriots. Du côté de Boston, Tom Brady est donc un dieu vivant. Mais la perfection du mari de Gisele Bündchen a aussi le don d'agacer les fans des autres équipes de NFL qui aimeraient bien le voir sur le déclin ou même à la retraite.

Le fondateur de la brasserie Samuel Adams basée à Boston, Jim Koch, affirme «n'avoir jamais douté des Patriots ni de son quarterback durant toute la saison». Pour prouver son attachement à la franchise et à son leader, il a décidé de brasser une nouvelle bière, une double IPA à 7,8% d'alcool, en l'honneur de Tom Brady.

«On a hâte de regarder le match»

La face avant de cette édition limitée représente une chèvre. Ce symbole fait référence au surnom fréquemment donné à Tom Brady dans le milieu du football américain: le «GOAT» (Greatest of all time). Sur la face arrière, on peut lire le slogan «Too Old, Too Slow, Still here» En français dans le texte: «Trop vieux, Trop lent, Toujours là».

Jim Koch a justifié le choix de produire cette bière: «La meilleure façon de rendre hommage à l'équipe était de brasser une bière avec autant de caractère que les joueurs pour tous les fans qui ne pourront pas se rendre à Atlanta. On a hâte de regarder le match ce dimanche, tout en buvant une bière qui honore leur travail acharné».

