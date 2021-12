Verstappen prend une petite option sur Hamilton

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché samedi la pole position du dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Abou Dhabi devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), son rival au championnat à égalité de points (369,5). Celui qui marquera le plus de points dimanche sera champion. Mais si les deux finissent encore à égalité (si l'un se classe 9e et l'autre 10e avec le meilleur tour, soit deux points chacun, ou qu'aucun n'en marque, en terminant hors du top 10 ou en abandonnant), Verstappen sera couronné grâce à son plus grand nombre de victoires cette saison (9 contre 8).

Mercedes et Red Bull se disputent aussi le titre des constructeurs. L'écurie allemande est favorite avec 28 points d'avance et un maximum de 44 encore disponibles. Le Britannique Lando Norris (McLaren) est parvenu à s'intercaler en troisième position des qualifications, devant la seconde Red Bull du Mexicain Sergio Pérez. L'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) et la seconde Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas, 6e seulement, s'élanceront en troisième ligne dimanche à 17h locales (14h au Luxembourg).

(L'essentiel/afp)