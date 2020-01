Quand Federer joue comme un enfant avec son staff

Depuis deux décennies qu'il passe ses débuts d'années à Melbourne, Roger Federer connaît tout de l'Open d'Australie. Y compris les moindres recoins de la Rod Laver Arena, l'enceinte principale de la première levée du Grand Chelem de la saison. Ainsi, le sextuple vainqueur du tournoi a été surpris dimanche par les caméras placées dans les tunnels des lieux en train de... jouer à cache-cache avec son staff.

L'ambiance paraît très détendue dans le clan Federer à quelques heures de son premier tour face à l'Américain Steve Johnson (ATP 81). Sur les images, on peut voir le Suisse se chamailler avec son physiothérapeute Daniel Troxler, à chaque fois que celui-ci le trouve dans l'une de ses «planques».

Son coach Severin Lüthi se prête également au jeu. À voir, personne n'est inquiet du manque de compétition dans les jambes de l'actuel troisième joueur mondial, à la veille de l'entame de sa 24e saison sur le circuit.

