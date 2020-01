Kobe Bryant décède dans un crash d'hélicoptère

Le basketteur américain, ex-star de la NBA, Kobe Bryant est décédé dimanche matin dans le crash de son hélicoptère, intervenu à Calabasas dans le sud de la Californie, selon le site américain d'actualités sur les célébrités TMZ.

Kobe Bryant, âgé de 41 ans, avait notamment évolué pendant 20 ans au sein de la franchise NBA des Los Angeles Lakers. Quintuple champion NBA, il est l'un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière. Une source a confirmé à la chaîne américaine ESPN que Kobe Bryant figurait au nombre des victimes de ce crash.

BREAKING: NBA legend Kobe Bryant and four others have been killed in a helicopter crash in Calabasas, California.. pic.twitter.com/6KU4ChZuIb — Yusuf İşler (@yusufislereng1) January 26, 2020

Selon TMZ, le basketteur, père de quatre enfants, était à bord de son hélicoptère privé avec quatre autres personnes dimanche matin, lorsque celui-ci est brusquement tombé, avant de s'enflammer. Des témoins de l'accident auraient TMZ entendu le moteur de l'hélicoptère crépiter avant qu'il ne s'écrase. Aucune personne n'a survécu au crash. La cause de l'accident n'est pas encore connue.

Retraité des parquets depuis 2016, Bryant était jusqu'à hier le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, avant d'être dépassé par son rival LeBron James, samedi lors de la défaite des Lakers à Philadelphie (108-91).

Five people are dead after a helicopter crashed in Calabasas, Calif. this morning https://t.co/VSDHOJIOk9 pic.twitter.com/DUFLlhExHK — CP24 (@CP24) January 26, 2020

«Kobe était immortel offensivement du fait de son aptitude (à beaucoup marquer). Et me voilà ici à Philadelphie, portant le (même) maillot des Lakers. L'univers provoque parfois de ces choses... Ce n'est pas censé avoir un sens, mais voilà, cela arrive tout simplement», avait déclaré samedi soir LBJ, ému, après la rencontre. Le décès de Bryant intervient 25 jours après la mort de David Stern, l'ancien «commissionner» de la NBA qui l'avait fait prospérer et devenir une marque mondiale.

L'ex-basketteur laisse derrière lui sa femme Vanessa, ses filles, Gianna, Natalia et Bianca et leur nouveau-né Capri, née en juin dernier.

