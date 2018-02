Roger Federer chasse la place de n°1 mondial

Roger Federer reviendra aux affaires la semaine prochaine. Le récent vainqueur de l'Open d'Australie s'alignera en effet lors du tournoi ATP 500 de Rotterdam, a-t-il annoncé sur son site. Le Bâlois de 36 ans n'a plus joué en compétition depuis son triomphe à Melbourne. Ce sera la neuvième fois de sa carrière qu'il participera à cette épreuve qu'il a réussi à gagner en 2005 et 2012.

«C'est un tournoi spécial pour moi. Je me souviens de l'avoir joué pour la première fois en 1999, c'était l'un des premiers tournois où j'ai eu la chance d'évoluer au plus haut niveau. Je suis content de pouvoir me joindre aux célébrations du 45e anniversaire», a expliqué Federer.

Le Suisse fera le voyage des Pays-Bas avec l'espoir de redevenir numéro un mondial. Il compte actuellement 155 points de retard sur son éternel rival espagnol Rafael Nadal. Une accession aux demi-finales permettrait à Federer de retrouver le sommet de la hiérarchie pour la première fois depuis la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2012.

S'il réussit dans son entreprise, le Suisse deviendra le plus vieux numéro 1 mondial de l'histoire. Jusqu'ici, le record dans ce domaine appartient à l'Américain André Agassi (33 ans). Federer a déjà passé 302 semaines en tête de la hiérarchie, ce qui constitue aussi un record.

(L'essentiel/nxp/ats)