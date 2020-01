Ben Weyer, le policier prêt à faire front en sélection

Il a eu 23 ans il y a moins d'une semaine, mais Ben Weyer ferait déjà presque figure d'ancien en équipe du Luxembourg. Lui dont la première sélection remonte à 2015, à seulement 18 ans. «Je me sens bien dans le groupe. Jouer en équipe nationale me rend fier. On se bat ensemble, avec ces gars qui sont d'ordinaire mes adversaires en championnat», insiste le pivot de Berchem.

Policier de profession depuis ses 21 ans, le solide gaillard de 1,97 m pour 90 kg a privilégié cette carrière, quand tout jeune il avait quelques pistes pour aller jouer en Allemagne. Il a ainsi appris à jongler entre ses horaires de travail, parfois tardifs, et les entraînements en club. «Il faut faire des sacrifices. Alors j'essaie de me libérer quand c'est possible. Je fais tout pour travailler davantage à d'autres moments», confie-t-il. Jusqu'au 20 janvier, il profitera d'un congé sportif pour aller mettre un peu l'ordre, mais cette fois aux abords de la zone de l'équipe nationale.

Au menu, trois matches de qualification pour le Mondial 2021 ces vendredi, samedi et dimanche contre la Slovaquie, la Lituanie, grande favorite pour la première place qualificative, et les îles Féroé. Puis, dès le jeudi suivant, un barrage aller de qualification de l'Euro 2022 contre l'Estonie, toujours à La Coque. Avant le retour en Estonie, le 19 janvier. Après un stage de préparation avec une équipe très rajeunie en Italie (défaites 40-29 et 33-25), certains cadres sont revenus. Mais plusieurs blessés manqueront à l'appel (Auger, Muller, Yann Hoffmann). «C'est l'occasion de faire confiance à ceux qui sont là», conclut Weyer.

(Nicolas Martin/L'essentiel)