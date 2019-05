Dylan Pereira chauffe la piste à la Formule 1

Dimanche, peu après 15 h, Hamilton, Vettel et consorts s'élanceront sur le Grand Prix d'Espagne à Barcelone, le cinquième de la saison et le premier en Europe. Moins de trois heures plus tôt, un Luxembourgeois, Dylan Pereira, sera en piste dans une Porsche GT3, en lever de rideau, pour la première manche de la Porsche Mobile 1 Supercup.

«Les spectateurs sont déjà là. Il arrive que l'on roule devant 200 000 personnes! C'est impressionnant et prestigieux», confie le pilote de 21 ans, qui partagera aussi les paddocks avec la F1 à Monaco, Spielberg, Silverstone, Hockenheim, Budapest, Spa, Monza et Mexico. «Mon circuit préféré c'est Spa, mais Monaco c'est glamour», sourit le résident de Soleuvre, qui veut franchir un pallier cette saison. Classé 14e en 2016, 8e en 2017, il a fini 7e l'an dernier. «J'étais 2e à mi-saison puis certaines courses ne se sont pas passées comme je l'espérais. J'ai accusé le coup. Mais depuis j'ai travaillé mentalement», assure Pereira, qui visera le top 3, comme en Carrera Cup Allemagne qu'il dispute en parallèle.

Pour l'aider à se rapprocher de son objectif, «rouler en DTM,» le Lusitano-Luxembourgeois dispose depuis peu chez lui d'un simulateur de course. Sa famille, son équipe Lechner Racing, ses sponsors, dont Losch Luxembourg et Porsche Luxembourg, et de nombreux soutiens notamment issus de la communauté portugaise du Grand-Duché l'aident à avancer dans un sport coûteux. À près de 450 000 euros la saison.

(Nicolas Martin/L'essentiel)