Il casse sa raquette sur la balle de match

Viktor Axelsen marche sur l’eau. Le Danois de 27 ans n’a plus perdu un match depuis janvier 2020. Sa série d’invincibilité s’étend à 27 rencontres suite à son succès face au Taïwanais Chou Tien-Chen en demi-finale de l’Open de Thaïlande. Un tournoi dont il disputera la finale, contre son compatriote Hans-Kristian Solberg Vittinghus.

Preuve de l’état de grâce dans lequel il se trouve, Axelsen a conclu son quart de finale (qui l’opposait à Daren Liew) grâce à un improbable point. D’un puissant revers, il a donné une trajectoire parabolique au volant. Ce dernier est ensuite retombé sur la ligne, surprenant le joueur adverse. La particularité, c’est que sur son coup, le champion du monde 2017 a curieusement cassé sa raquette. À son grand étonnement, il s’est donc retrouvé avec le seul manche dans la main au moment même où il venait de marquer le point de la victoire.

⚠️ MUST SEE ⚠️



The herculean @ViktorAxelsen ends the match in a new signature style#HSBCbadminton #BWFWorldTour #ToyotaThailandOpen pic.twitter.com/bmIveF01m0