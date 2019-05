Eschdorf ne fait que monter en puissance

Il ne voulait surtout pas rater le départ, alors le premier participant a débarqué... mardi à Eschdorf, à quatre jours de la première montée d'essais de la 31e European Hill Race. Depuis, le flot des camions, caravanes et camping-cars s'est accéléré dans le petit village du nord du Grand-Duché, entre Ettelbruck et Wiltz. Et ils seront près de 190 à s'attaquer à la redoutable montée de 1 850 m, ses onze virages et sa pente atteignant 7% ce week-end.

Un programme bouleversé

La plus grande course de côte du Luxembourg a bouleversé son programme en raison des funérailles du Grand-Duc Jean samedi. «En respect du deuil national et comme signe de solidarité envers la famille grand-ducale», aucun essai chronométré n'aura lieu samedi avant 18h. Dimanche, une montée d'essai débutera à 8h avant deux voire trois montées de course.

Petit chasse le record

L'an passé, le Français Sébastien Petit avait frappé fort en améliorant en 48"260 le record de la piste de Nicolas Schatz (48"344 en 2014). Il sera de retour dans sa Norma-Mugen V8 pour lutter avec son compatriote Cyrille Frantz, les Suisses Marcel Steiner, Eric Berguerand et Joël Volluz ou le Slovène Patrik Zajelsnik. Au menu: 23 protos biplaces (six à moteurs V8 3L) et 35 monoplaces (neuf plus de 2 litres).

Demuth à l'affût

Dans la foulée de ses 6es places en championnat d'Europe en France et en Autriche, le Luxembourgeois Guy Demuth tentera de démontrer, devant son public, les progrès de sa Norma-Judd M20 FC V8. Il avait fini 5e l'an passé pour la première sortie de son bolide! Tommy Rollinger, 7e en 2018 dans son Osella-Zytech Fa30, aura aussi une carte à jouer.

(Nicolas Martin/L'essentiel)