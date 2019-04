Quand le Luxembourg organisait de la F1

Le Grand Prix de Chine, qui se tient ce week-end à Shanghai, sera le 1 000e du championnat du monde de Formule 1. Parmi ces 1 000 courses, deux étaient des Grand Prix du Luxembourg, organisés… au Nürburgring, en Allemagne, en 1997 et 1998. «C’était une demande des Allemands, qui avaient déjà une épreuve à Hockenheim et en voulaient une deuxième. Or, le règlement ne permettait pas à un pays d’organiser deux courses», se rappelle Lucien Franck, vice-président de l’ACL, à l’époque commissaire sportif technique international. Le Luxembourg avait ainsi prêté son nom.

Les deux courses, remportées par le Canadien Jacques Villeneuve et le Finlandais Mika Häkkinen, étaient «un grand moment pour le sport automobile luxembourgeois», reprend Lucien Franck. Selon lui, cela a permis à des Luxembourgeois d’entrer dans des commissions de la FIA (Fédération internationale de l’automobile). «Ces GP ont aidé à développer le sport automobile au Luxembourg».

«Plus compliqué aujourd'hui»

Roland Baumann, journaliste et auteur d’un ouvrage sur le sport automobile au Luxembourg, se souvient d’un engouement populaire. «La veille des essais, l’écurie Ferrari est venue dans la capitale pour une démonstration, c’était impressionnant, il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes». Les pilotes de l’époque, l’Allemand Michael Schumacher et le Britannique Eddie Irvine étaient notamment présents. Le week-end de la course, «de nombreux fans avaient fait le déplacement depuis le Luxembourg».

Le passionné de sport automobile se souvient particulièrement de l’édition 1998, à laquelle ont assisté Jean-Claude Juncker et Helmut Kohl. «Mais les organisateurs avaient oublié de prévoir un endroit pour le chancelier allemand pendant la course. Une chambre d’hôtel avec vue sur le circuit lui a été mise à disposition à la dernière minute, en catastrophe!». Le Grand Prix luxembourgeois n’a duré que deux éditions, le circuit du Nürburgring ayant accueilli le Grand Prix d’Europe les années suivantes. «Aujourd’hui, un tel événement serait plus compliqué à organiser, selon Lucien Franck. Les critères sont beaucoup plus stricts, la Belgique elle-même a connu des difficultés ces dernières années».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)