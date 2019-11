Les pilotes Ferrari désolés après leur accrochage

L'accident restera comme l'une des images du Grand Prix du Brésil, disputé dimanche à Interlagos. En lutte pour la troisième place, les deux Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc se sont accrochées, perdant chacun une roue et rentrant prématurément aux stands. Après la course, les deux pilotes ont tenté de minimiser cet incident, qui pourrait pourtant avoir une influence sur leur collaboration dans les mois à venir. Le principal bénéficiaire de l'improbable double abandon est le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), vainqueur au Brésil, qui devance désormais les deux voitures rouges au classement des pilotes, alors qu'il ne reste plus qu'une course à disputer.

«Nous sommes tous les deux très désolés de l'incident, c'est sûr que le team n'a pas apprécié ça, a déclaré Charles Leclerc sur Canal+ après la course. Le Monégasque n'a cependant pas voulu dramatiser la situation: «Maintenant, il faut remettre les compteurs à zéro et aller de l'avant, je pense que c'est le plus important dans des situations comme celles-ci».

Déjà quelques échanges musclés

De son côté, Sebastian Vettel n'a pas voulu définir les responsabilités dans l'accrochage. «Peu importe qui est responsable. Aucun de nous n'a terminé la course, c'est mauvais pour l'équipe, c'est évident», analysait le quadruple champion du monde. Son explication de l'incident est restée très succinte: «Charles est mieux passé dans la chicane et a essayé de me dépasser. C'est dommage pour l'équipe d'avoir perdu les deux voitures d'un seul coup».

À la question de savoir si Ferrari devait désormais décréter des consignes d'équipe, l'Allemand a répondu par la négative. La saison de Ferrari, médiocre du fait de la nouvelle domination de Mercedes, avait déjà été marquée par la rivalité de ses deux pilotes, que le staff est pour l'instant parvenu à contenir. Leader logique de l'écurie en début de saison, Sebastian Vettel a vu son statut écorné par les très solides performances de son jeune coéquipier.

(jg/L'essentiel/afp)