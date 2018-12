Deux soirées et une finale à couper le souffle

Plus de 2 500 tonnes de terre déposées, des tremplins permettant aux freestylers de s'envoler à plus de 10 mètres de hauteur et un tracé fait des bosses et de virages, légèrement corrigé par rapport à l'an passé, le Galaxie d'Amnéville est passé cette semaine en mode Supercross. Fin prêt à devenir ces vendredi et samedi, devant plusieurs milliers de spectateurs, le théâtre de batailles dantesques pour les titres de champion de France dans les catégories SX1 et SX2.

Car avant cette manche finale, aucun des titres n'est encore attribué. Cédric Soubeyras (Suzuki JPM Racing) qui avait décroché l'an passé en Moselle un troisième sacre en SX1 semblait filer vers le quatrième. Jusqu'à ce qu'un accrochage et une chute à Genève permette à Greg Aranda (Kawasaki) et Valentin Teillet (KTM) de revenir dans la course.

À guichets fermés

En SX2, Adrien Escoffier (Honda) et Thomas Do (Suzuki) seront à la lutte. Deux soirées de courses au programme parfaitement identique, entrecoupées des envolées fantastiques du meilleur freestyler actuel, le Français Tom Pagès et de ses compères Jey Rouanet et Petr Pilat.

Après une édition 2017 à guichets fermés avec 4 000 spectateurs par soir, le Supercross SX Tour 2018 part sur les même bases. Mais si le samedi est déjà sold out, des places restent disponibles pour ce vendredi (www.le-galaxie.fr)

Supercross SX Tour 2018 Vendredi et samedi, (ouverture 18h15, show à 20h), au Galaxie d'Amnéville.

(L'essentiel/Nicolas Martin)