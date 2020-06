Il supplie son coach de stopper son 1er combat

Inside the corner of Max Rohskopf before the fight is called off at #UFCVegas3 pic.twitter.com/hZrfnaMObt — ESPN MMA (@espnmma) June 20, 2020

Max Rohskopf se souviendra longtemps de son baptême du feu à l’UFC. Invité pour un combat à Las Vegas, l’Américain de 25 ans n’était pas de taille face à son adversaire du soir, Austin Hubbard. Le «rookie» a semblé traumatisé entre les deuxième et troisième rounds, vidéo à l’appui.

On y aperçoit Rohskopf assis sur son tabouret, tête baissée, demander à son entraîneur d’arrêter le combat. Problème: celui-ci ne veut pas accéder à la demande de son protégé. «Tu peux battre ce mec, Max», lui lance-t-il. Malgré la détermination du combattant, Robert Drysdale tente de le rassurer: «Respire, reprend ta respiration.» «Tu es sûr de vouloir perdre, Max?» «Tu es un p***** de champion.» Rohskopf persiste et signe: il n’entend pas continuer. Au total, il réitère son souhait d’abandonner à plus de neuf reprises. «Je ne veux plus revivre ça», lâche-t-il. L’entraîneur se résout finalement à l’écouter.

Le président de l’UFC vole à son secours

Après le combat, Robert Drysdale a justifié sa position auprès d’ESPN: «Je maintiens ce que j’ai dit. J’attends l’excellence des personnes que j’entraîne parce que je les aime. Il n’a pas été gravement blessé. J’ai senti qu’il avait besoin d’être poussé mentalement. C’est le travail d’un entraîneur de pousser ses combattants physiquement, techniquement et mentalement. J’ai fait mon travail et je n’ai aucun regret parce que je crois que Max a le potentiel pour être l’un des meilleurs.»

Le président de l’UFC, Dana White, s’est lui aussi exprimé. Au cours d’une conférence de presse, il a clairement apporté son soutien à Max Rohskopf: «Dans ce sport, si vous êtes fini, vous êtes fini. Vous devez absolument pouvoir arrêter. Je sais que c’est mal vu, mais quiconque critique un abandon n’est pas là pour se battre. C’est très facile de critiquer. Ce que ces gars font est d’un niveau incomparable. […] Si ce gamin ressentait qu’il devait abandonner, qui peut le juger?»

(L'essentiel/Sport-Center)