Un maillot d'Harden contre un lavage gratuit

C'était l'affaire de ce début de saison en NBA. La star James Harden a quitté Houston, après avoir tout fait pour se faire échanger. Il a fini par rejoindre les Nets de Brooklyn, où il fera partie d'un effectif cinq étoiles, avec Kevin Durant et Kyrie Irving, notamment. Les New Yorkais ont lâché une flopée de futurs premiers tours de draft dans l'affaire.

Beau joueur, le community manager de la franchise texane y est allé d'un «merci» et d'une vidéo hommage au fameux barbu. Mais si l'employé des Rockets a «fait le job», cela n'empêche pas un certain ressentiment de la part de supporters qui peuvent légitimement se sentir abandonné par celui qu'ils ont supporté (dans les deux sens du terme) pendant des années.

Le pire, c’est que de nombreux Texans ont forcément acheté des tonnes de maillots du joueur, tant il est fort. Mais quand on se sent trompé, la seule envie qu’on a, c’est de se débarrasser de tout ce qui peut nous rappeler notre ex. Alors une lave-auto de Houston au doux nom de «i Car Wash» a permis aux supporters déçus de ne pas bêtement jeter leur maillot à la poubelle avec une offre imbattable: «un maillot jeté, un lavage gratuit». C’est toujours ça de pris.

A Car Wash in Houston is offering a free car wash in exchange for your old James Harden jersey



(L'essentiel)