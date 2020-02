Le tir hallucinant rentré par un géant de la NBA

Depuis quelques années, le tir à distance a révolutionné la NBA. Les joueurs n'hésitent plus à prendre leur chance à trois points et le font surtout de plus en plus loin. Incarnée par Stephen Curry, cette tendance est également portée par Damian Lillard (Portland) ou encore Trae Young (Atlanta). Désormais, il n'est plus si rare de voir un joueur rentrer un shoot du «logo». En revanche, imaginer Steven Adams réaliser une telle prouesse relevait de l'impossible. Jusqu'à la nuit de jeudi à vendredi.

Réputé robuste et frustre techniquement, le pivot d'Oklahoma a surpris tout le monde face à New Orleans. La scène est survenue à la fin du deuxième quart-temps: alors qu'il ne restait que 1,5 seconde à jouer et que le Thunder menait 63-58, le Néo-Zélandais de 26 ans a inscrit un panier à trois points depuis sa moitié de terrain. Qui plus est à une main et au buzzer. Tout en donnant l'impression de ne même pas forcer son geste.

Cerise sur le gâteau? Il s'agissait du tout premier tir à trois points réussi dans sa carrière. Difficile de demander mieux.

(L'essentiel/Sport-Center)