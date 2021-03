La folle descente de chute de Nouria Newman en Islande

A priori, le nom de Nouria Newman ne vous dira rien. C’est pourtant une kayakiste française de l’extrême, née à La Plagne le 9 septembre 1991, d’un père londonien et d’une mère parisienne. Aucune rivière ou chute ne lui fait peur. À témoin sa «descente» de la chute d’Alderjafoss, en Islande, un «mur» situé au beau milieu d’un des plus grands glaciers du monde, où coule une rivière qualifiée de «sauvage et froide» par les connaisseurs.

Ce mur de l’Alderjafoss, la Savoyarde l’a maîtrisé en octobre dernier. Et elle a attendu ce jeudi pour le partager en vidéo. «J’avais envie de l’affronter depuis longtemps, explique Nouria Newman dans les colonnes du Parisien. Ce n’est pas juste la chute, c’est le décor. Tu descends au milieu de colonnes en basalte. Dans la roche, il y a des sources d’eau qui jaillissent. C’est fou!»

Son projet initial ne devait pourtant pas la conduire en Islande. «Je devais aller au Népal, confirme-t-elle. Mais avec le Covid, l’ouverture de ses frontières a été retardée. Je me suis donc retrouvée là-haut avec Anup, que j’avais rencontré en Inde et qui passe la moitié de l’année en Islande». Sur les images, le guide népalais a indiqué à la Française quels étaient les passages obligatoires qu’il fallait effectuer. Et Nouria Newman s’est élancée…

Championne du monde en 2013, la Française s’est, par le passé, aventurée avec d’autres camarades dans les endroits les plus hostiles de la planète, de l’Himalaya au Québec, en passant par la Patagonie ou encore l’Inde. Dans chaque périple, elle doit s’adapter: «On est obligés d’aller chercher les infos sur place pour trouver les chemins qui mènent à l’eau, confie-t-elle encore au Parisien. De toute façon, là où on va, il n’y a rien. Et moins il y a de choses, mieux c’est».

Le fantasme ultime de Nouria Newman? «Mon rêve absolu, ce serait la descente du Yarlung Tsanpo, le plus long fleuve du Tibet, au cœur de l’Himalaya. Malheureusement, avec les mesures strictes prises par la Chine, ce n’est plus possible».

