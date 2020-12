Tyson Fury ne veut décidément pas être élu «Personnalité sportive de l’année» en Angleterre. Le boxeur anglais, sacré champion du monde des poids lourds après sa victoire contre l’Américain Deontay Wilder en février dernier, a entamé des démarches légales pour être officiellement retiré de la liste des candidats choisis par la BBC. Avant de se tourner vers son avocat, le boxeur avait déjà fait part de son mécontentement de manière informelle sur les réseaux sociaux. La chaîne anglaise avait alors affirmé que Tyson Fury allait rester dans sa liste.

«La liste a été établie par un panel d’experts qui désignent les candidats selon leurs performances sportives durant l’année en cours. Sur cette base, Tyson Fury sera toujours candidat au titre de «Personnalité sportive de l’année» et le vainqueur sera désigné par le public, qui pourra voter en direct durant la cérémonie. C’est à Tyson de décider s’il veut venir ou pas», avait notamment expliqué la BBC dans un communiqué.

«Je suis le champion du peuple»

Invité dans l’émission de télévision Good Morning Britain, Tyson Fury est resté sur sa position. «Je sais qui je suis et ce que j’ai fait. Je n’ai pas besoin d’une tape dans le dos ni d’un trophée en verre, a déclaré le boxeur. Je ne veux manquer de respect à personne, mais je vois que que beaucoup cherchent à faire partie de cette liste, moi je veux en être retiré. Je n’ai besoin de l’approbation de personne.»

«Je suis le champion du peuple, l’amour des gens vaut plus que tout et je n’ai pas besoin d’un trophée. J’ai demandé poliment à être retiré de la liste et ils ont décidé de ne rien faire, alors j’ai appelé mon avocat pour leur envoyer une lettre et me retirer officiellement», a conclu le champion.

La cérémonie aura lieu le samedi 19 décembre à Manchester. Si Fury n’y participe pas et est élu «Personnalité sportive de l’année», ce sera la première fois en plus de 60 ans fois qu’un gagnant ne vient pas chercher le trophée en personne. Tyson Fury (32 ans) est en compétition avec le pilote Lewis Hamilton, le footballeur Jordan Henderson, le joueur de snooker Ronnie O’Sullivan, le joueur de cricket Stuart Broad et le jockey Hollie Doyle.

(L'essentiel)