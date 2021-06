Dudelange en finale de la Total League

Comme lors de la première manche, Dudelange n'a jamais été inquiété par la Résidence et file en finale de la Total League. Les hommes de Ken Diederich se sont largement imposés face au promu qui les avait devancés en saison régulière. À la mi-temps, le match était déjà plié (45-26). Tom Schumacher a inscrit 16 points (3/5 à trois points) et l'Américain Stephen Harris 23.

Pour la dernière saison de l'entraîneur Ken Diederich et des emblématiques joueurs Tom Schumacher et Frank Muller, le T71 tentera d'aller chercher le treizième titre de son histoire, six ans après le dernier.

L'autre finaliste sera connu vendredi à l'issue du troisième match décisif entre Esch et Etzella. Battus sur un tir à trois points au buzzer dans la première manche, les Eschois ont surpassé le leader de la saison régulière (101-81) ce mercredi soir. Pour aller défendre leur titre en finale, ils devront rééditer la performance à Ettelbruck vendredi (20 h).

(Tom Vergez/L'essentiel)