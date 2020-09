La responsable des tests dans la chambre du joueur

Danuel House, basketteur des Houston Rockets actuellement en lice en demi-finale de la Conférence Ouest contre les Los Angeles Lakers de LeBron James, est dans le collimateur de la NBA après avoir enfreint le protocole.

Selon diverses informations obtenues par le site Yahoo Sports, le joueur aurait en effet laissé entrer une jeune femme chargée des tests du Covid-19 dans sa chambre d’hôtel. Pas une très brillante idée selon la Ligue, qui a ouvert une enquête pour tenter de faire toute la lumière sur ce qui aurait bien pu se passer derrière la porte de la chambre de Danuel House.

Selon le site sportif The Athletic, qui a obtenu dans la foulée davantage de détails concernant cette affaire, une femme serait bel et bien entrée dans l’hôtel des Houston Rockets lundi soir – réussissant à franchir plusieurs contrôles de sécurité – et ne l’aurait quitté que le mardi matin à l’aube. C’est à ce moment qu’elle aurait été interceptée et interrogée par le service de sécurité. Selon le site sportif nord-américain, elle aurait été en contact avec au moins deux joueurs, House et le vétéran Tyson Chandler, qui ont d’ailleurs tous deux été écartés du 3e match de la série mardi pour «raisons personnelles».

Tests quotidiens

On peut toutefois sans autre imaginer que ces tests, auxquels les basketteurs de la NBA doivent quotidiennement se soumettre au sein de la «bulle» de la NBA en Floride où les quatre équipes restantes sont coupées du monde extérieur depuis le 7 juillet dernier, ont lieu ailleurs que dans les chambres des joueurs pour des raisons plus ou moins évidentes…

Reste que le joueur des Rockets, qui a été écarté pour le 3e match de la série et risque encore d’être suspendu pour le quatrième acte de la demi-finale entre les Rockets et la Lakers (2-1 en faveur de Los Angeles) qui se jouera jeudi, a clamé son innocence et réfute tout comportement inapproprié.

