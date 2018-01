La numéro un mondial n'a plus d'équipementier

On peut être la tenniswoman la mieux classée du monde et ne pas être soutenue financièrement par une marque de vêtements de sport. C'est le cas de Simona Halep, 26 ans, finaliste du dernier tournoi de Roland-Garros et lauréate de 15 titres sur le circuit WTA depuis le début de sa carrière. La Roumaine a déjà cumulé plus de 20 millions de dollars en gains jusqu'ici et a récemment fait son entrée dans le top 300 des personnalités les plus riches de son pays.

Mais cela n'a pas suffi pour prolonger l'accord qu'elle avait signé en 2014 avec son équipementier Adidas. Selon plusieurs sources, le contrat aurait été rompu lorsque la joueuse a réclamé une augmentation de la participation de la firme allemande en raison de son statut de numéro un mondiale.

Lundi, Simona Halep a disputé son premier match de la saison à l'Open de Shenzhen, en Chine, s'imposant face à l'Américaine Nicole Gibbs. Sa tenue était vierge de tout sponsor. Sans aller dans les détails, Simon Halep a brièvement commenté la situation au terme de la partie: «Avec Adidas c'est terminé. Hier (NDLR: dimanche), c'était la dernière fois que je portais leurs habits. Là je n'ai personne pour l'instant. Mon manager s'occupe de ça, alors je n'ai aucune idée de la suite. C'est le premier jour de l'année et je me réjouis simplement de ce que l'avenir m'apportera». En attendant un changement de sa situation, la Roumaine pourrait bien entamer l'Open d'Australie, dès le 15 janvier, sans équipementier.

