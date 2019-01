Il tabasse un adversaire: suspendu cinq ans!

Robby Pétiquay, un joueur du club de La Tuque dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec, a écopé de cinq ans de suspension après avoir tabassé un adversaire, Julien Gauthier, lors d'un match qui s'est disputé vendredi dernier. Dans ce duel qui opposait les Loups de La Tuque au Metal Perreault de Donnacona (4-2), le match a dégénéré en bagarre générale au cours de laquelle de nombreux coups ont été échangés.

Mais le coup le plus vicieux a été porté par Pétiquay sur Gauthier, qui n'était pas disposé à entamer le combat. «J'étais accroché avec un joueur, a déclaré la victime au Journal de Montréal. Quand celui-ci est parti, j'ai patiné vers le centre de la glace pour aller en agripper un autre. C'est ce qu'on fait dans les bagarres générales, pour éviter qu'un homme se retrouve libre et fonce sur un de nos coéquipiers mal en point. Pendant que je patinais seul, Petiquay est arrivé du coin de la patinoire. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Dès que j'ai tourné la tête, j'ai vu son poing arriver. C'était une attaque sans respect». Conséquences: une fracture du nez, une commotion cérébrale et une incapacité de travail.

Le verdict est tombé dans la ligue de hockey senior AAA du Québec. Le joueur des loups de La Tuque qui a sauvagement attaqué Julien Gauthier durant une bagarre générale vient d'écoper d'une suspension de 5 ans, ce qui risque de mettre fin à sa carrière.https://t.co/pkOzjHarUT– Journal de Montréal (@JdeMontreal) 22 janvier 2019

La scène a été abondamment commentée dans les journaux, sur les ondes et sur les chaînes de télévision québécoises. Dans son émission sur «TVA Sports», le journaliste Jean-Charles Lajoie n'a pas retenu ses mots pour dénoncer une telle barbarie.

À VOIR | L'édito de @JiCLajoie : une scène d'une déplorable violence au hockey senior AAA https://t.co/Q5cbsO4HMdpic.twitter.com/Bg9J2zrmOK– TVA Sports (@TVASports) 22 janvier 2019

Extraits: «Tu fais ça dans la rue, tu finis en taule; tu fais ça sur la glace, tu es acclamé. Qu'un ou une ministre s'en mêle, que quelqu'un mette ses culottes pour faire cesser ce type de scènes. Si t'as besoin de payer 14 pièces pour aller voir des attaques de la sorte, ben achète-toi une vie!».

Julien Gauthier, lui, poursuivra le combat sur le plan pénal puisqu'il a décidé de porter plainte. «Il faut surtout que ça n'en reste pas là. Je suis élagueur, j'ai besoin de toute ma tête et de tout mon corps pour travailler. Je ne pourrai pas gagner ma vie durant trois semaines à un mois, au minimum. Pour moi, c'est clair, je vais porter plainte à la Sûreté du Québec. Un coup de poing comme celui-là, dans ces circonstances, c'est criminel».

(L'essentiel)