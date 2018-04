Ogier l'emporte et accroît son avance sur Neuville

Il s'agit de la deuxième victoire sur l'Ile-de-Beauté pour le quintuple champion du monde, après celle obtenue en 2016, et de son 43e succès en WRC. L'Estonien Ott Tänak (Toyota), à 36 secondes, et Neuville, à 1 minute et 7 secondes, complètent le podium. Le nonuple champion du monde français Sébastien Loeb, de retour pour une deuxième pige cette saison avec Citroën, n'a pu prendre part à la lutte après avoir commis une erreur dès l'ES2 vendredi. "C'était un bon week-end, même s'il m'a paru un peu long après avoir pris la tête dès la première spéciale", a expliqué Ogier, tout sourire. Le Gapençais a écrasé la concurrence vendredi en signant le meilleur temps des trois premières spéciales avant de contrôler ses poursuivants samedi et dimanche.

Déjà vainqueurs du Rallye Monte-Carlo en janvier et de celui du Mexique en mars, Ogier et son fidèle copilote Julien Ingrassia remportent leur troisième rallye de la saison, contre deux seulement en 2017. Ce succès permet au Français de rester leader au Championnat du monde avec désormais 17 points de plus que Neuville. Son avance sur le Belge pourrait toutefois augmenter de cinq points supplémentaires si son appel au sujet de la pénalité qu'il a reçue au Mexique était accepté par les commissaires de la FIA. Troisième de la "Power Stage" (ES12) remportée par le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota) dimanche, Ogier, devancé par Loeb, a grappillé trois points de bonus, contre aucun pour Neuville, neuvième. Le pilote Hyundai a perdu une vingtaine de secondes dans cette dernière spéciale après avoir abîmé la jante de sa roue arrière droite dans l'ES11, dimanche matin.

