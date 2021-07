Rovanperä, 20 ans, plus jeune vainqueur en WRC

Après avoir été, entre autres records, le plus jeune pilote à accéder au podium en Suède l’an dernier (troisième), Rovanperä supplante un autre Finlandais, maintenant son patron chez Toyota, Jari-Matti Latvala, qui avait 22 ans lors de sa victoire inaugurale en Suède en 2008. En tête depuis jeudi soir et la première des 24 spéciales, Rovanperä devance les Hyundai de l’Irlandais Craig Breen et du Belge Thierry Neuville, pointés à 59’’10 et 1’12’’10.

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) est quatrième à 1 minute 24 secondes, devant son premier poursuivant au championnat, le Britannique Elfyn Evans (Toyota) à 2’07’’1. Il porte du coup son avance au championnat pilotes de 34 à 37 points. Le Finlandais Teemu Suninen (M-Sport Ford) et le Français Pierre-Louis Loubet (Hyundai 2C Compétition), qui inscrit ses premiers points de la saison, sont sixième à 7’7 ‘’3 et septième à 8’48’’3.

Conserver la position devant Ogier

Les points de la Power Stage reviennent à l’Estonien Ott Tänak (Hyundai), à Neuville, Ogier, Evans et Rovanperä. Les six dernières spéciales dimanche matin ont été animées par Neuville et Tänak, qui se sont partagé les meilleurs temps. Pour le premier, il s’agissait de conserver sa position devant Ogier.

Le deuxième, favori après des succès en 2014, 2018, 2019 et 2020 (l’année où l’Estonie a intégré le calendrier du WRC), n’avait rien à jouer au classement général après son abandon pour la journée vendredi à cause de crevaisons, mais il lui tenait à cœur de rendre les choses «intéressantes». La huitième manche sur douze programmées cette saison, le Rallye d’Ypres, aura lieu du 13 au 15 août en Belgique.

(L'essentiel/afp)