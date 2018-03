Maria Sharapova a raté son retour à Indian Wells

Pour son retour à Indian Wells après trois années d'absence, Maria Sharapova n'a pas fait d'étincelles: l'ancienne N.1 mondiale a chuté dès son entrée en lice face à la Japonaise Naomi Osaka (6-4, 6-4). Sharapova ne sera restée qu'un peu plus de 90 minutes sur le Central, où elle avait été sacrée en 2006 et 2013. La Russe, 41e mondiale, a été débordée par la puissance et l'aplomb de son adversaire, 44e au classement WTA.

Osaka a débuté leur duel pied au plancher pour mener 4-1, avant que Sharapova, privée des éditions 2016 et 2017 du tournoi californien à cause d'une blessure à un poignet et de sa suspension pour dopage, ne retrouve ses repères. Mais revenue à 4-4, Sharapova, 30 ans, a fait preuve de fébrilité et multipliait les fautes directes pour laisser son adversaire remporter la première manche. Dans le second set, les deux joueuses sont restées dos à dos jusqu'au huitième jeu et c'est encore Sharapova, en grande difficulté sur son service (6 double fautes), qui a craqué la première.

Bouchard dehors, retour de Williams

«Je voulais vraiment bien faire dans ce tournoi, je voulais aller loin, mais il faudra attendre l'année prochaine», a insisté Sharapova. «C'était un honneur de l'affronter, je la regardais à la télé quand j'étais petite», a souri Osaka, 20 ans. Au prochain tour, elle sera opposée à une autre cliente, la Polonaise Agnieszka Radwanska, ancienne numéro deux mondiale, désormais 32e au classement WTA.

La première journée a été fatale à la Canadienne Eugenie Bouchard (N.116), éliminée par l'Américaine Sachia Vickery, 100e au classement WTA, en deux sets (6-3, 6-4). Jeudi, le public d'Indian Wells assistera au retour très attendu de la reine Serena Williams qui disputera son premier match depuis l'Open d'Australie 2017. L'ancienne numéro un mondiale, devenue mère pour la première fois en septembre dernier, n'a plus de classement WTA et sera opposée à la Kazakhe Zarina Diyas, 53e mondiale, qu'elle a toujours battue en deux confrontations.

(L'essentiel/AFP)