Le conte de fée vire au cauchemar

Le conte de fée que devait vivre Silvina Funes (31 ans) s'est finalement transformé en cauchemar. Une situation ubuesque qui dure depuis le 9 mars, jour de l'annulation du Masters 1000 d'Indian Wells.

Présidente du Fan club de Novak Djokovic dans son pays, l'Argentine avait économisé toute une année afin de pouvoir se rendre en Californie. Elle a pris pour la première fois l'avion le 27 février dernier, direction Los Angeles. Fan du No1 mondial depuis 2008, elle n'avait jamais été aussi proche de réaliser son rêve: embrasser et converser de vive voix avec son idole, avec qui elle partage déjà des photos, des vidéos et des sourires à travers les réseaux sociaux.

Depuis, le monde a changé. Le Covid-19 est passé par là et Silvina Funes a non seulement pas pu croiser Novak Djokovic, mais elle est bloquée aux Etats-Unis avec plus que 100 dollars en poche et aucune possibilité de rentrer au pays. La compagnie American Airlines ne reconnaît plus son billet de retour et le gouvernement argentin a fermé ses frontières en ne donnant que peu de renseignements à ses 1800 ressortissants bloqués aux Etats-Unis.

Dans la foulée, comme Silvina Funes n'a pas pu se présenter à son travail le 25 mars dernier, elle a été licenciée!

Le «NolefamDay», c'est samedi

Dans son malheur, la Sud-Américaine peut compter sur l'amie serbe chez qui elle loge, qui l'aide financièrement dans la mesure de ses possibilités. Les deux femmes se sont rencontrées grâce au Fan club de Novak Djokovic que Silvina Funes a créé il y a dix ans. Il est aujourd'hui suivi par plus de 82 000 personnes sur Facebook, 56 000 sur Instagram et 32 000 sur Twitter. Il y a six ans, l'Argentine a également créé le «NolefamDay», qui tombe tous les 25 avril.

Ce jour-là, Novak Djokovic se met un point d'honneur à donner de ses nouvelles et à interagir avec ses fans. Le 25 avril, c'est samedi. Peut-être que le joueur serbe, d'un coup de baguette magique pourra débloquer cette situation ou venir en aide financièrement à sa plus grande supportrice d'Argentine.

Silvina Funes et Novak Djokovic à Buenos Aires.

Connaissant la générosité du No1 mondial, il est certain que cette pénible histoire pourra tôt ou tard se transformer en ce qu'elle aurait dû être: un conte de fée. Et peut-être que Silvina Funes pourra rencontrer Nole, qu'elle n'a croisé qu'une seule fois, très brièvement, à l'aéroport de Buenos Aires.

(L'essentiel)