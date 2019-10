Un sex-​​toy les fait vibrer pour leur équipe favorite

«Si le baseball est le passe-temps favori de l'Amérique, il n'en est pas moins bombardé de critiques de la part de gens qui en trouvent le rythme trop lent et franchement ennuyeux. Et même si la Ligue a pris des mesure pour tenter de faire accélérer la partie, cela laisse encore bien à désirer.»

C'est en ces termes qu'une entreprise américaine présente le nouveau gadget avec lequel elle espère ravir une partie du public assistant au baseball. Et pas n'importe quelle partie, puisqu'il s'agit plus spécifiquement des femmes. «C'est particulièrement vrai pour les supportrices, dont beaucoup sont obligées de regarder pendant que leur mari mordu soutient son équipe favorite», estime Daryn Parker, l'un des patrons de CamSoda.

Extase attendue lors des «home runs»

Ce site, qui se spécialise dans les produits érotiques, a mis au point une interface qui permet de synchroniser un sextoy connecté avec le déroulement des matches de la Major League Basebell (MLB), la ligue professionnelle nord-américaine. En fonction de l'évolution de son équipe préférée, qu'on aura pris la peine de configurer, on pourra littéralement vibrer pour elle.

Ainsi, lorsque les balles seront lancées, frappées ou attrapées sur le terrain, des vibrations plus ou moins fortes et plus ou moins rapides seront émises par le sex-toy. L'extase devrait être total lors de «home runs», lorsqu'un joueur frappe la balle suffisamment loin pour effectuer le tour de l'aire de jeu en passant par toutes les bases, avec des vibrations fortes et rapides sur une plus longue durée.

Celles qui estiment qu'on ne peut pas prendre de plaisir en suivant un match de baseball pourraient peut-être bientôt changer d'avis. Et sinon, il y a toujours plein d'autres façons de prendre son pied sans avoir à s'infliger une équipe de joueurs maniant leur grosse batte.

(L'essentiel/Sport-Center)