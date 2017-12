Stephen Curry éblouissant pour son retour

Le double MVP Stephen Curry, absent des terrains de NBA depuis le 4 décembre, a réalisé un retour éblouissant samedi lors de la victoire 141-128 de Golden State contre Memphis. Le meneur des Warriors a inscrit 38 points en moins de 26 minutes, grâce notamment à dix paniers à trois points, pour son retour après onze matches sans jouer en raison d'une blessure à la cheville droite.

«Je me suis senti beaucoup mieux que je l'aurais pensé», a déclaré Curry, auteur également de quatre rebonds et trois passes. Sorti en cours de troisième quart-temps sous une standing ovation, il est finalement revenu sur le parquet en fin de match, le temps d'inscrire son 10e panier primé. L'équipe de Steve Kerr a pu aussi compter sur les 21 points de Klay Thomspon et les 20 points de Kevin Durant pour se reprendre après sa vilaine défaite de onze points contre Charlotte vendredi. Les Warriors n'ont même pas parus affectés par l'exclusion de Draymond Green dans le deuxième quart-temps. Malgré les 27 points de Marc Gasol, les Grizzlies ont perdu pour la 13e fois en 17 matches depuis le limogeage de leur entraîneur David Fizdale fin novembre.

(L'essentiel/AFP)