Testé positif, Tiafoe avoue avoir joué malade

Frances Tiafoe, 81e joueur mondial, a annoncé samedi avoir été testé positif au Covid-19 en marge d’un tournoi exhibition: la «All-American Team Cup» à Atlanta. «Malheureusement, j’ai été testé positif vendredi soir et je dois donc déclarer forfait pour la suite du tournoi. Depuis deux mois, je m’entraîne en Floride et j’ai été testé négatif pas plus tard qu’il y a une semaine. Je me ferai tester à nouveau la semaine prochaine et je me suis mis immédiatement en quarantaine selon le protocole indiqué. La santé et la sécurité de chacun doivent rester la priorité absolue.»

Or ce qui ressemble à un succès du protocole sanitaire de cette compétition pourrait aussi être perçu comme l’expression de ses lacunes. L’interview accordée en effet vendredi par Tiafoe juste après sa victoire initiale face à Sam Querrey laisse en effet peu de doutes sur l’état de santé du jeune Américain. «Je ne me sens pas bien depuis deux jours. J’étais un peu faible sur le court, avec la tête qui tourne, avoue-t-il au micro de Paul Annacone et Tennis Channel. J’ai un moment pensé à abandonner mais je ne voulais pas laisser tomber le public et, en plus, je sentais bien la balle.»

L’état de santé de l’Américain n’aurait-il pas dû alerter les organisateurs? Ceux-ci ont immédiatement donné leur version des faits. «Comme tous les joueurs, Tiafoe a été testé avant ou à son arrivée à Atlanta et s’est fait prendre quotidiennement la température. Après son match, il a présenté des symptômes, a été retesté et testé positif. Tiafoe a quitté le site du tournoi (…) Après avoir appris la nouvelle, nous avons immédiatement commencé à nettoyer de fond en comble et à désinfecter le site, et mis en place les protocoles de traçage et d’alerte prévus.» Il n’est pour l’instant pas question de suspendre la compétition.

(L'essentiel/Mathieu Aeschmann)