Grande première pour Tacko, Boston enchaîne

On l'avait laissé en pré-saison, promu mascotte d'un TD Garden garnis de supporters déguisées en Tacos géant. Le Sénégalais Tacko Fall a marqué, dans la nuit de vendredi à samedi, ses premiers en NBA lors de la victoires des Boston Celtics contre les Pistons de Detroit (114-93). Sa commotion subie fin octobre en se cognant au plafond après un entraînement n'est donc plus qu'un mauvais souvenir.

Réclamé par la foule alors que les Celtics déroulaient, le rookie Sénégalais de 2m26 a attendu trois minutes pour réaliser un gros contre et se retrouver dans une position favorable. Il a alors glissé un petit tir crochet, après deux feintes, qui a fait s'enflammer le Garden. Malgré une perte de balle après un série de dribbles un peu pataude, Tacko Fall a ensuite rentré un lancer franc et un dunk (5 pts et 2 rebonds). Même s'il ne fera pas (encore) gagné un match à Boston, le phénomène Tacko Fall a donc pris une nouvelle dimension à l'approche des Fêtes, comme dans tous les contes de fées qui se respectent.

Tacko Fall checks in at TD Garden for the first time in the regular season to a standing ovation ? pic.twitter.com/lgL07t7qH5– ESPN (@espn) December 21, 2019

Dans les autres rencontres, les Dallas Mavericks, malgré l'absence de Luka Doncic, ont prouvé qu'ils ne manquaient ni de cohésion ni de ressources en s'imposant sans trembler à Philadelphie, face à des Sixers qui marquent actuellement le pas. Depuis la blessure à une cheville de leur prodige slovène, dont le retour ne devrait plus trop tarder, les Mavs tiennent bien le choc. Après avoir fait tomber le leader Milwaukee chez lui, mais cédé ensuite à la maison contre Boston, ils se sont imposés de manière assez impressionnante à Philadelphie (117-98).

Tim Hardaway Jr, encore très efficace derrière l'arc (7/11), a été le meilleur marqueur de Texans plus mordants, à l'image de Kristaps Porzingis auteur de 22 points, 18 rebonds, 3 contres. Les voilà de nouveau 4e à l'Ouest avec Houston, avant un autre déplacement jamais simple à négocier chez le champion en titre Toronto, qui a bataillé pour battre Washington (122-118).

Les Sixers, où seul Joel Embiid a vraiment été performant (33 pts, 17 rbds), traversent une mauvaise passe avec cette troisième défaite consécutive et glissent à la 6e place, doublés par Indiana qui a remporté un 5e succès d'affilée contre Sacramento (119-105).

Autre équipe à avancer sans faire de bruit, les Nuggets se retrouvent deuxième à l'Ouest derrière les Lakers, après une cinquième victoire de rang obtenue contre Minnesota (109-100), toujours privé de Karl Anthony Towns. L'intérieur serbe Nikola Jokic, qui a réussi un triple-double (22 pts, 10 rebonds, 10 passes), et Jamal Murray auteur de 28 points, ont été les hommes forts de l'équipe du Colorado qui donne toujours parfois cette impression étrange de ne pas être au top, tout en faisant preuve d'une régularité exemplaire en matière de résultats.

(L'essentiel)